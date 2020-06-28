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Hakan Çalhanoğlu attı Milan kazandı

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, sahasında Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in takımı Roma'yı 2-0 mağlup etti

Hakan Çalhanoğlu

Milan-Roma: 2-0

İtalya Serie A´nın 28´inci haftasında Hakan Çalhanoğlu´nun takımı Milan sahasında Cengiz Ünder ve Mert Çetin'li Roma´yı konuk etti. Kırmızı-siyahlılar, ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçta Roma´yı 2-0 mağlup etmeyi başardı. Milan´a galibiyeti getiren golleri 76´ncı dakikada Ante Rebic ve 89´uncu dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Bu sonuçla Milan puanını 42´ye yükseltirken, Roma 48 puanda kaldı.

Mücadeleye ilk 11´de başlayan Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 90 dakikada sahada kaldı. Roma´da ise mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Cengiz Ünder görev almadı. Mert Çetin ise kadroda yer bulamadı.

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