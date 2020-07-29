Serie A'nın 37. haftasında Milan deplasmanda Samdoria ile karşılaştı. Maça hızlı başlayan konuk ekip, 4. dakikada Zlatan İbrahimovic ile 1-0 öne geçerken ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da etkili olan Milan 54. dakikada Hakan Çalhanoğlu ile farkı 2'ye çıkardı. 58. dakikada milli oyuncunun pasında İbrahimovic skoru 3-0 getirdi. Ev sahibi ekip, 87. dakikada Askildsen ile tek sayısını kaydederken, 90+2. dakikada Leao karşılaşmaya noktayı koydu ve Milan sahadan 4-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Milan puananı 63'e yükseltirken, Sampdoria ise 41 puanda kaldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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