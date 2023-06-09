Hakan Çalhanoğlu: İnşallah bu kupayı kazanan ilk Türk futbolcu olmak bana nasip olur

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Şampiyonlar Ligi
ABONE OL

Hakan Çalhanoğlu: İnşallah bu kupayı kazanan ilk Türk futbolcu olmak bana nasip olur

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, "Bu finali kendi ülkemde oynayacağım için gururlu ve mutluyum. Eminim ki ülkem, arkamdadır. Dualarını eksik etmeyecektir. İnşallah bu kupayı kazanan ilk Türk futbolcu olmak bana nasip olur" dedi

Hakan Çalhanoğlu: İnşallah bu kupayı kazanan ilk Türk futbolcu olmak bana nasip olur
DHA

Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali´nde yarın TSİ 22.00´de Manchester City ile Atatürk Olimpiyat Stadı´nda karşı karşıya gelecek. Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu´nun yanı sıra Lautaro Martinez ve Matteo Darmian, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Finalin İstanbul´da olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten Çalhanoğlu, "Bu finali kendi ülkemde oynayacağım için gururlu ve mutluyum. Eminim ki ülkem, arkamdadır. Dualarını eksik etmeyecektir. İnşallah bu kupayı kazanan ilk Türk futbolcu olmak bana nasip olur. Manchester City güçlü bir takım. Onlara karşı direncimizi ortaya koyacağız. En iyi şekilde Inter´i yarın akşam temsil etmek istiyoruz" diye konuştu.

"İKİ TÜRK OYUNCUNUN FİNAL OYNAMASI, BİR GURURDUR"

Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ile final öncesi konuşmadığını aktaran tecrübeli oyuncu, "Buraya gelene kadar ne kadar çok trafik var dediler. İstanbul büyük bir şehir. Zaman zaman arkadaşlarımızla konuştuğumuzda onlara burayı anlatmayı çalıştım. İlkay abiyle henüz konuşmadım. Kendisine başarılar diliyorum. Örnek aldığım bir oyuncu. İkimiz için de özel olacaktır. İkimizin de kalbi Türk. Herkesin kararına saygı duyuyorum. İki Türk oyuncunun final oynaması, bir gururdur" şeklinde konuştu.

"HEDEFİMİZ, ONLARIN OYUN PLANINI BOZMAK"

Manchester City´i en iyi şekilde analiz ettiklerini söyleyen milli futbolcu, "Kendi oyunumuza odaklanacağız. Rakibimizi analiz ettik. Kendi gücümüzü ortaya koymamız gerekiyor. Onları oynatmamaya çalışacağız. Onlar topla iyi oynayan bir takım. Şampiyonlar Ligi maçlarında her zaman iyi oynadık. O yüzden de buraya kadar geldik. İyi bir maç olacağına inanıyorum. Hedefimiz, onların oyun planını bozmak" açıklamasında bulundu.

"BİLİYORUM Kİ BÜTÜN MİLLETİM BENİ DESTEKLEYECEK"

Türk milletinin yarın kendisini destekleyeceğini vurgulayan Çalhanoğlu, "Yarın akşam burada oynuyor olmak benim için özel bir duygu. Bunun keyfini çıkarmak istiyoruz. Yarın akşam en iyi performansımızı göstermek durumundayız. Biliyorum ki bütün milletim beni destekleyecek. Belki de Türkler ve Almanlar da İlkay´ı destekleyecekler. Benim için daha özel olduğunu düşünüyorum. Ben Türkiye Milli Takımı için oynuyorum. Bunun yarın akşam karşılığını alacağımı düşünüyorum" dedi.

"DÜN GECE YATTIĞIMDA İLK DÜŞÜNDÜĞÜM ŞEY KUPAYI KALDIRMAKTI"

Finalin İstanbul´da olmasından dolayı sezon boyunca bir baskı hissetmediğini söyleyen Hakan Çalhanoğlu, "Üzerimde baskı hissetmiyorum. Barcelona´yı yendikten sonra bana ve takıma özgüven geldi. O maçtan sonra yolumuz daha iyi gitmeye başladı. Yarın sahaya çıktığımda her zaman yaptığım işi yapmaya çalışacağım. Dün gece yattığımda ilk düşündüğüm şey kupayı kaldırmaktı. Bunu küçüklüğümden beri istiyorum" diye konuştu.

MATTEO DARMIAN: YARIN TÜM KALBİMİZLE OYNAYACAĞIZ

İtalyan ekibinin savunma oyuncularından Matteo Darmian, finali kazanabilmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Yarın tüm kalbimizle oynayacağız. Bizim için tam anlamıyla bir final. Rakibimiz çok iyi bir kaliteye sahip. Yarınki oyun planımızı konuştuk. Bazen savunma yapmamız gerekecek. Bazı durumlar da baskı kurmalıyız. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Hem kulübümüz hem kendimiz hem de taraftarımız için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu kupayı kaldırabilmek için bütün gücümüzü ortaya koyacağız" şeklinde konuştu.

LAUTARO MARTINEZ: HEM KULÜBÜMÜZ HEM DE BİZİM İÇİN TARİHE GEÇECEK BİR MAÇ OLACAK

Inter´in Arjantinli santrforu Lautaro Martinez, takım olarak iyi hazırlandıklarını ve çalıştıkları şeyleri sahada uygulamak istediklerini vurgulayarak, "Final oynamak gerçekten inanılmaz bir duygu. Bugüne kadar yapmış olduğunuz bütün çabalar, bir anlamda karşılık buluyor. Eğer gerçekten başarılı olmak istiyorsanız bu son adım oluyor. Yarınki mücadele hem kulübümüz hem de bizim için tarihe geçecek bir maç olacak. Manchester City kollektif olarak çok iyi oynuyor. Çok iyi çalışan bir takım. Son birkaç günde ekstra antrenman yaparak bu maça iyi hazırlandık. Bu öğrendiğimiz şeyleri yarın uygulamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.


Lautaro Martinez bileğinde bir ağrı hissetmediğini ve karşılaşmaya tam olarak hazır olduğunu belirtti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray'ı Avrupa'da "dişine göre rakipler" bekliyor - Galatasaray GS Haberleri
FUTBOL İşte Cimbom'un Devler Ligi yolu
Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia'nın yeni adresi belli oldu!
FUTBOL Enner Valencia'nın yeni adresi belli oldu!
Fenerbahçe'de Edin Dzeko sesleri: Teklif yapıldı!
FUTBOL Fenerbahçe'de Dzeko sesleri!
Jose Mourinho'dan Trabzsonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'a kanca!
FUTBOL Mourinho'dan Uğurcan'a kanca!
Metin Öztürk'ten Icardi açıklaması: Sponsorluk gelirse...
FUTBOL Öztürk'ten Icardi açıklaması!
A Milli Takım aday kadrosu açıklandı! - Son Dakika Spor Haberleri
FUTBOL A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
İtalyanlar bombayı duyurdu! Galatasaray, Merih Demiral'ı transfer etmek istiyor - GS Haberleri
FUTBOL İtalyanlar bombayı duyurdu!
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi: Tielemans zirvesi yarın - GS Transfer Haberleri
FUTBOL Tielemans'ta son dakika!
Joao Felix'ten Galatasaray'a yakın takip!
FUTBOL Joao Felix çılgınlığı!
Fenerbahçe'de Edin Dzeko sesleri!
FUTBOL Fenerbahçe'de Dzeko sesleri!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.