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Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da manşetlerde!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter'in Barcelona'yı 1-0 yendiği müsabakada galibiyeti getiren golü atan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, performansıyla İtalyan basınından da en yüksek puanı aldı.

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  • Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da manşetlerde!

    UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Inter'in dün akşam Barcelona'yı 45+2. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun attığı golle yenmesi, İtalyan basınında geniş yankı buldu.
  • Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da manşetlerde!

    La Gazzetta dello Sport'un "Çalha atıyor, acı çekiliyor ama Inzaghi direniyor ve Barcelona yeniliyor" başlığıyla verdiği maç haberinde, Inter'in bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yeniden üst tura çıkmak için yarışın içine girdiği belirtildi.
  • Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da manşetlerde!

    Gazete, Çalhanoğlu'nu Inter'de "maçın en iyisi" seçerken 7,5 puan verdi. Gazetedeki değerlendirmede, milli oyuncunun maçın başında çektiği şut ve Barcelona kalecisi Ter Stegen'in topu güçlükle çelmesinin takım arkadaşlarını canlandırdığı belirtilerek, Çalhanoğlu'nun özgür, lider ve bitirici kişiliğinin attığı golle doğal olarak sonuca yansıdığı yazıldı.
  • Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da manşetlerde!

    Corriere dello Sport gazetesi de Inter'in, Türk oyuncusunun kendisine has özelliği olan ceza sahası dışından çektiği şutla Barcelona'yı etkisiz hale getirdiğini kaydetti.
  • Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da manşetlerde!

    Gazete, Çalhanoğlu'na 8 puan vererek, maçın en iyisi seçti.
  • Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da manşetlerde!

    Milli oyuncunun, maçın başında Ter Stegen'i zorladığı ve ilk yarının sonunda da golünü attığı, Inter'in pasif olduğu anlarda savunma önünde de iyi performans gösterdiği ifade edildi.
  • Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da manşetlerde!

    Corriere della Sera gazetesinde de Inter'in Barcelona karşısında zor anlar yaşasa da Hakan Çalhanoğlu'nun golünün maçın skorunu belirlediği kaydedildi.
  • Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da manşetlerde!

    Maç değerlendirmesinde 7,5 puan verilen Çalhanoğlu için "Başı dik ve yüreğiyle oynuyor. Şutu, 3 puan getiren, yerden köşeyi bulan mücevher gibi bir şuttu." ifadeleri kullanıldı.
  • Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da manşetlerde!

    Milli futbolcu, karşılaşmanın ardından "Maçın En Değerli Oyuncusu" seçilmişti.
  • Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da manşetlerde!
  • Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da manşetlerde!

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