Hakan Çalhanoğlu: İyi bir test maçı olacak

A Milli Futbol Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Renato Dell'Ara Stadyumu'nda İtalya ile oynanacak hazırlık maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım'da yer alan herkesin çok istekli olduğunu söyleyen Hakan Çalhanoğlu, İtalya maçının iyi bir test maçı olacağını dile getirdi.

Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"İtalya’da olduğum için çok mutluyum. İtalya takımı çok iyi bir takım, iyi oyunculara sahipler. Takımda herkes çok istekli. Yarın bizim için iyi bir test olacak. Çok iyi odaklandık. İnşallah yeneriz."