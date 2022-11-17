Hakan Çalhanoğlu'ndan Arda Güler sözleri! "Jesus'a saygısızlık yapmam"

Takım birlikteliğini yakaladıklarını söyleyen milli yıldız, "Dün golden sonra da gördünüz hep birlikteydik. Bizi ayırmaya çalışsalar da bir arada olduğumuzu gösterdik. Taraftarlar da artık arkamızda olur umarım. Tabii ki eleştirileri anlıyoruz ancak bazen biraz aşırıya kaçılıyor. Bu takımda genç oyuncular var ve etkilenebiliyorlar. Buraya gelen herkes bayrak için burada." ifadesini kullandı.

Öncelikle 2-1 kazanılan İskoçya maçıyla ilgili konuşan Çalhanoğlu, "Basın toplantılarında da söylediğim gibi hazırlık maçları olsa da kazanmak istiyoruz. Zor bir zeminde oynadık dün ama ilk yarı inanılmaz oynadığımızı düşünüyorum. İlk yarı 3-0 olabilirdi. Diyarbakır'daki taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum bizi çok iyi karşıladılar., Top bizdeyken çabuk oynadık. Bizde değilken çok istekli ve arzulu oynadık. Bize yakışan da buydu. Son maçlarda geri adım atmıştık. Yeniden kendimize geldiğimiz için mutluyuz." dedi.

EURO 2024 ile ilgili de konuşan Hakan, "Avrupa Şampiyonası'nın Almanya'da olması bizim için avantaj. Orası zaten Türkiye... Elemelere iyi başlamamız halinde turnuvaya katılacağımızı düşünüyorum. Dünya Kupası'na katılamadığımız için içim sızlıyor ama oldu bitti artık yapacak bir şey yok." dedi.

"YAPTIĞIM YORUMLAR KÖTÜ NİYETLİ DEĞİLDİ"

Milli Takım'ın kaptanı, Arda Güler ile ilgili daha önce yaptığı açıklamaya da açıklık getirdi. Hakan Çalhanoğlu konuyla ilgili, "Arda ve Emirhan için yaptığım yorumlar kötü niyetli değildi. Jorge Jesus'a saygısızlık yapma ihtimalim yok, haddime değil. Hiçbir oyuncu kulüpten büyük değildir bunu biliyorum. Ben sadece Arda'nın daha fazla oynayabileceğini söyledim futbolcu gözüyle. Fenerbahçe taraftarlarından daha çok mesaj aldığım için söylüyorum. Asla saygısızlık yapma amacım yoktu. Jesus, çok büyük bir hoca ve onunla her gün birlikte olan o. Arda gerçekten çok iyi futbolcu ve çok iyi karakteri var. Yaşıtları oynayabildiği için öyle konuştum sadece. Jesus'u da Merih ile arası çok iyi olduğu için tanıyorum. Çok büyük bir hoca." dedi.

"NAPOLI ZİRVEDE OLMAYI HAK EDİYOR"

Takımı Inter'in İtalya Ligi'ndeki performansına da değinen Hakan, "Napoli çok iyi performans gösteriyor ve ligin zirvesinde olmayı hak ediyor. Aradan sonra ilk maçımız onlarla ve Inter'de kendimi çok iyi hissediyorum. Henüz hiçbir şeyden vazgeçmiş değiliz. Milan tarafında da çok arkadaşım var ama taraftarların bakış açısı farklı oluyor tabii. İtalya'da kendimi defansif anlamda çok geliştirdim. 6 ve 8 numara oynamaya alışığım ve sevdiğim bir rol. Oyuna yön vermeyi seviyorum. Eskiden 10 numara oynuyordum ama şu anda oynadığım bölgeden memnunum." ifadelerini kullandı.