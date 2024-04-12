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        Haberler Spor Futbol Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a transfer yanıtı! - Futbol Haberleri

        Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a transfer yanıtı!

        Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, kariyerine dair çarpıcı bir açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2024 - 09:29 Güncelleme: 12.04.2024 - 09:29
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        Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, kariyerine dair çarpıcı bir açıklamada bulundu.

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        CBS Sport'a konuşan Hakan, Galatasaray taraftarı olması hakkında kendisine sorulan, "Kendini bir Galatasaray taraftarı olarak tanımlıyorsun ama hiç Türkiye'de oynamadın. Kendini Galatasaray forması giyerken hayal ediyor musun?" sorusuna yanıt verdi.

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        "GALATASARAY HAYALİM YOK"

        Böyle bir hayali olmadığını söyleyen Hakan, "Dürüst olmam gerekirse hayır. Avrupa'da oynamayı seviyorum. Tüm hedefim kariyerimi Avrupa'da geçirmek, en üst seviyede kalmak. Türkiye Süper Ligi'ni takip ediyorum. Geçen ay olanlardan daha iyi işler yaparlar diye umuyorum." ifadelerini kullandı.

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        30 yaşındaki orta saha, bu sezon Inter formasıyla çıktığı 35 resmi maçta 12 gol 3 asistlik katkı sağladı.

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        Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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        Milli futbolcunun piyasara değeri ise 40 milyon euro. (Transfermarkt)

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