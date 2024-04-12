Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a transfer yanıtı!
Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, kariyerine dair çarpıcı bir açıklamada bulundu.
Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, kariyerine dair çarpıcı bir açıklamada bulundu.
CBS Sport'a konuşan Hakan, Galatasaray taraftarı olması hakkında kendisine sorulan, "Kendini bir Galatasaray taraftarı olarak tanımlıyorsun ama hiç Türkiye'de oynamadın. Kendini Galatasaray forması giyerken hayal ediyor musun?" sorusuna yanıt verdi.
"GALATASARAY HAYALİM YOK"
Böyle bir hayali olmadığını söyleyen Hakan, "Dürüst olmam gerekirse hayır. Avrupa'da oynamayı seviyorum. Tüm hedefim kariyerimi Avrupa'da geçirmek, en üst seviyede kalmak. Türkiye Süper Ligi'ni takip ediyorum. Geçen ay olanlardan daha iyi işler yaparlar diye umuyorum." ifadelerini kullandı.