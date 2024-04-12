Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a transfer yanıtı!

CBS Sport'a konuşan Hakan, Galatasaray taraftarı olması hakkında kendisine sorulan, "Kendini bir Galatasaray taraftarı olarak tanımlıyorsun ama hiç Türkiye'de oynamadın. Kendini Galatasaray forması giyerken hayal ediyor musun?" sorusuna yanıt verdi.