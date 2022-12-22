"Kendimi iyi hissediyorum. Tatillerde bile fit kalmak adına çalıştım. Inter'de daha da önemli bir oyuncu olmak istiyorum. Burada bana en başından beri yardımcı oldular ve rahat hissetmemi sağladılar. Bu güveni başka bir kupa veya Serie A'yı kazanarak ödemek istiyorum."