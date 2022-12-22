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Hakan Çalhanoğlu'ndan geleceği için açıklama

2017-18 sezonundan bu yana İtalya Serie A'da top koşturan Hakan Çalhanoğlu, Inter'deki geleceği, bu sezonki hedefleri ve yeni bir sözleşme imzalama hakkında konuştu.

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  • Hakan Çalhanoğlu'ndan geleceği için açıklama

    Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. İşte 28 yaşındaki yıldızın sözleri...
  • Hakan Çalhanoğlu'ndan geleceği için açıklama

    "Kendimi iyi hissediyorum. Tatillerde bile fit kalmak adına çalıştım. Inter'de daha da önemli bir oyuncu olmak istiyorum. Burada bana en başından beri yardımcı oldular ve rahat hissetmemi sağladılar. Bu güveni başka bir kupa veya Serie A'yı kazanarak ödemek istiyorum."

     
  • Hakan Çalhanoğlu'ndan geleceği için açıklama

    "Şampiyonluğa inanıyoruz, eğer Dünya Kupası öncesi son maçlarımızdaki gibi devam edersek yapabiliriz. Napoli ile 4 Ocak'ta önemli bir maçımız var, evimizde oynayacağız. Favoriyiz ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız"
  • Hakan Çalhanoğlu'ndan geleceği için açıklama

    (Oyun sistemine alışması) "Akıllı oyuncular nasıl adapte olacaklarını biliyorlar ve bildiğim bir rolde iyi iş çıkardığımı düşünüyorum. Önceden klasik bir 10 numaraydım. Bugün sahip olduğum özelliklerde değildim. Rol değiştirdiğim için daha çok koşuyorum, fedakarlık yapıyorum. Gol ve asistleri saymakla hiç ilgilenmedi. Birçok insan istatistiklere bakıyor ama çok çalışırsan bunlar gelir"
  • Hakan Çalhanoğlu'ndan geleceği için açıklama

    "Harley'imi aşığım ama kullanamıyorum ve garajda duruyor. Buraya gelir gelmez sporif direktör Piero Ausilio beni motosiklet üzerinde görmek istemediğini söyledi."
  • Hakan Çalhanoğlu'ndan geleceği için açıklama

    "Sportif direktör, beni henüz yeni sözleşme konusunda görüşmeye çağırmadı. Beni aramasını bekliyorum. İtalya'yı seviyorum, kariyerimin sonunda bile burada kalmak istiyorum"
  • Hakan Çalhanoğlu'ndan geleceği için açıklama

    "Futbolcu olmasaydım, müziği her zaman sevdim ama polis olurdum. Zor durumların üstesinden gelirler, insanlara yardım ederler. Yetenekli olduğumu fark ettiğimde futbol kendiliğinden geldi. Sonra buna sıkı çalışma ve fedakarlık ekledim"
  • Hakan Çalhanoğlu'ndan geleceği için açıklama

    "Inzaghi beni Inter'e en çok isteyenlerden biri. İlk günden bana inandığını gösterdi. Brozovic'in yerini almam için bana iltifat etti. Inzaghi ile ilişkim mükemmel. Birlikte iki kupa kazandık sadece şampiyonluğu kaybettik."

     
  • Hakan Çalhanoğlu'ndan geleceği için açıklama

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