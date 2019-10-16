İtalyanlar'a tokat gibi cevap

Milan’da forma giyen milli yıldızımız, İtalyan basınının kendisine sorduğu sorulara sinirlenirken şu açıklamaları yaptı: “İtalyanlar maçın ardından konuyu hemen politikaya bağladı. Politika ayrı, futbol ayrı. Bizim ülkemiz işte böyledir. Hiçbir zaman yıkılmaz, hep ayakta dururuz. Birbirimize her zaman yardımcı oluruz. Biz böyle ülkeyiz. Fransa maçında da takım olarak çok iyi mücadele ettik. Sonunda da hak ettiğimiz bir puanı aldık.

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