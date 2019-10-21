Milano'daki San Siro Stadı’nda oynanan maçta, 20. dakikada ev sahibi takım milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun attığı golle 1-0 öne geçti.

Müsabakanın ilk yarısı bu skorla Milan'ın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının 62. dakikasında Khouma Babacar, konuk Lecce adına beraberlik golünü kaydetti: 1-1.

81. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun pasıyla topla buluşan Polonyalı golcü oyuncu Krzysztof Piatek ile skoru 2-1’e getirerek, maçta yeniden üstün duruma geldi.

Karşılaşmanın son anlarına girilirken, konuk ekip, 90+2. dakikada Marco Calderoni’nin attığı golle maçta yeniden beraberliği sağladı: 2-2.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca iki takım da sahadan 1’er puanla ayrıldı. Puanını 10'a yükselten Milan, puan tablosunda 12. sırada kendine yer bulurken, Lecce 7 puanla 15. sırada yer aldı.

Bu sonuçla Milan, performansı merak konusu olan yeni teknik direktörü Stefano Pioli yönetimindeki ilk maçından sahadan beraberlikle ayrılmış oldu.

Hakan Çalhanoğlu bu sezon 2. kez gol atma başarısı gösterdi ancak, milli futbolcunun bu performansı Milan’ın galip gelmesi için yeterli olmadı.