Hakan Çalhanoğlu: Önce dünyanın zirvesine çıkarsınız...

Serie A Ligi'nin 12. haftasında Napoli'yle 1-1 berabere kalan Inter'in milli futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, açıklamalarda bulundu.

"ÖNCE DÜNYANIN ZİRVESİNE ÇIKARSINIZ..."

Mücadelede takımının tek golünü atmasına rağmen bir penaltı atışından yararlanamayan milli futbolcu, "Futbol, duygularla dolu bir yolculuktur. Önce dünyanın zirvesine çıkarsınız, bir sonraki an hayal kırıklığının tüm ağırlığını hissedersiniz. Penaltı rekorumu sürdürmek isterdim ama penaltı kaçırmak da oyunun bir parçası. Şimdi önüme bakıyorum." ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu, Napoli ile oynanan maçta Inter kariyerinde ilk kez penaltı kaçırmıştı. (19/20)

Inter'de bu sezon 12 maçta süre bulan 30 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu, 4 kez gol sevinci yaşadı.