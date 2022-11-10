Inter, İtalya Serie A'nın 14. haftasında sahasında Bologna'yı konuk etti. Maça Hakan Çalhanoğlu'nun performansı damga vurdu.
22. Dakikada Lykogiannis gol perdesini açarken 26'da Dzeko skoru 1-1'e getirdi.
36'da Di Marco attığı golle Inter'i öne geçirirken 42'de Lautaro Martinez farkı 2'ye çıkardı.
48'de Di Marco kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü kaydederken 59'da Hakan Çalhanoğlu penaltıdan skoru 5-1'e getirirken maçın sonucunu 76'da Gosens söyledi.
Maça ilk 11'de başlayan Hakan, 1 gol 1 asist yaptı.
YORUMLAR