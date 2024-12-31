Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Hakan Daltaban: Çok başlılığın Beşiktaş'a maliyetini gördük - Beşiktaş Haberleri

        Hakan Daltaban: Çok başlılığın Beşiktaş'a maliyetini gördük

        Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkan seçilen Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesinde yer alan Hakan Daltaban açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 12:14 Güncelleme: 31.12.2024 - 12:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Çok başlılığın Beşiktaş'a maliyetini gördük"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkan seçilen Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesinde yer alan Hakan Daltaban, camiada birlik beraberlik sağlamak için her şeyi yapacaklarını söyledi.

        Hakan Daltaban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siyah-beyazlı camianın bir önceki seçimin sonrasında güven sorunu yaşadığını dile getirdi.

        Camianın kültürünü iyi bilen biri olduğunu kaydeden Daltaban, "Beşiktaş, kol kola girildiği ve omuz omuza verildiği zaman, bizlerin önünde hiçbir gücün kalmayacağını herkese gösterebilecek kudrete sahip. Biz buna hazır ve hazırlıklıyız. Genel kurulun teveccühünden dolayı çok onurlu ve mutluyuz. Bize güvenen herkese teşekkür ederiz. Rekor bir katılım vardı. Bu, Beşiktaş için çok önemli ve değerliydi. İki farklı başkan adayı vardı. Aradaki fark sadece Beşiktaş'ı farklı yönlerden, farklı listeyle yönetmekti. Bugünden sonra tek ortak payda sadece Beşiktaş. Hüseyin (Yücel) başkan da Serdal (Adalı) başkan da seçimden sonra birbirine destek sözü vermişti. Bu camianın tek ihtiyacı güven, birlik ve beraberlik. Camiada birlik ve beraberliği sağlamak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

        REKLAM

        Başkan Adalı'nın tutamayacağı sözler vermediğini ifade eden Daltaban, şunları kaydetti:

        "Beşiktaş'ın geçen seçimden dolayı bir güven problemi vardı. Hasan Arat'a oy veren ciddi bir kitle vardı. Tamamen saf, temiz Beşiktaşlılar da duymak istedikleri her şeyi duydular ama bunun doğru olmadığını gördükten sonra insanların inanacak bir lidere ihtiyacı oldu. Serdal Adalı'da onu bulduklarını düşünüyorum. Serdal Adalı'nın en büyük özelliği, tutamayacağı sözleri vermiyor olması. Ben de verdiğim her sözü tutarım ama kolay söz vermem. Yapabileceklerimizi vadederiz. Koltuklar hizmet etmek için var. Bunun adının ne olduğu önemli değil. Başkanım bana ikinci başkanlık görevini verdi. Başladığım saygınlıkla koltuğu bırakıp tribünlere dönmeyi Allah bana nasip etsin. Ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Biz buraya hizmet etmek için geldik. Başkanımız zaten yapabileceklerimizi anlatıyor."

        "ÇOK BAŞLILIĞIN BEŞİKTAŞ'A MALİYETİNİN NE OLDUĞUNU HEP BİRLİKTE GÖRDÜK"

        Futbol takımını başkan Serdal Adalı'nın yöneteceğini kaydeden Daltaban, "Futboldaki çok başlılığın Beşiktaş'a maliyetinin ne olduğunu hep birlikte gördük. Bizde asla olmayacak." şeklinde konuştu.

        Kulübün futbol tarafının tamamen başkanın uhdesinde gideceğini aktaran Daltaban, "Hepimizin ödevleri var. İçeride ne olduğunu kısa sürede anlayıp, tedavilerimizi hayata geçirmek istiyoruz. Mali disiplin Beşiktaş için çok önemli. Bunları vadederek oy aldık. Gerçekleri söylediğiniz zaman camia bunu kabulleniyor. Seçim kazanma uğruna popülist davranıp, insanlara duymak istediklerinden fazla şeyler söyleyerek verilen vaatlerin bedelini hep birlikte ödedik. Bu camia aynı hatayı iki kere yapmaz. Bu camia mücadeleyi görür. 14 sene şampiyon olmadığımız dönemlerde tribünlerde öğlen maçlarında dolu oynardık. Çünkü sahada ruh, mücadele ve savaş vardı. Bu camianın ne beklediğini, ne istediğini, neye tepki göstereceğini iyi biliyoruz. Biz hazırız. Genel kurula bu görevi verdiği için şükranlarımızı sunuyoruz. Onları mahcup etmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Eski karısını üzerine benzin döküp yaktı!
        Eski karısını üzerine benzin döküp yaktı!
        Yılbaşında kalp tsunamisine dikkat!
        Yılbaşında kalp tsunamisine dikkat!
        14 gündür haber yok! Türk mühendis kayıp!
        14 gündür haber yok! Türk mühendis kayıp!
        Taliban'dan kadınlara "pencere" yasağı
        Taliban'dan kadınlara "pencere" yasağı
        2024'te en çok değer kazanan Süper Lig futbolcuları!
        2024'te en çok değer kazanan Süper Lig futbolcuları!
        Akaryakıtta ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı
        Akaryakıtta ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı
        Transfer çıkmaza girdi!
        Transfer çıkmaza girdi!
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        Dakika dakika Güney Kore'deki uçak kazası anları
        Dakika dakika Güney Kore'deki uçak kazası anları
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        Milli Takım'ın altın yılı: 2024!
        Milli Takım'ın altın yılı: 2024!
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Emanetler geri alındı
        Emanetler geri alındı
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        Gündelikçi sigortası zamlandı
        Gündelikçi sigortası zamlandı