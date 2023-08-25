Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ukrayna'da
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Kiev'de görüştü.
Giriş: 25.08.2023 - 15:35 Güncelleme: 25.08.2023 - 15:40
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından kabul edildi.
Fidan ile Zelenskiy'nin görüşmesinde ikili konular ele alındı.
Fidan'ın ziyaretinde Tahıl Anlaşması'nı tekrar yürürlüğe sokmanın yollarını Ukraynalı yetkililerle görüşmesi bekleniyor.
* Haberin görselleri Dışişleri Bakanlığı'ndan servis edilmiştir.