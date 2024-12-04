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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan peş peşe görüşmeler | Dış Haberler

        Bakan Fidan'dan peş peşe görüşmeler

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan peş peşe görüşmelerde bulundu. Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Zirvesi için bulunduğu Brüksel'de Ukraynalı mevkidaşı Andrii Sybiha ile görüştü. Bakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefon görüşmesinde Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 04.12.2024 - 22:37 Güncelleme: 04.12.2024 - 22:48
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        Bakan Fidan'dan peş peşe görüşmeler
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanlarının katılımıyla düzenlenen Kuzey Atlantik Konseyi Oturumu'na katıldı.

        UKRAYNALI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile bir araya geldi.

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Brüksel'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha ile görüştü.

        BAKAN FİDAN, MISIRLI MEVKİDAŞI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefon görüşmesinde Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefonda görüştü.

        Görüşmede Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

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