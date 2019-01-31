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Biz zaten doğmadan önce 40’ını bekleyelim dedik, zaman geçti kıyamadık paylaşmaya. Mesela biri bana yarışmadayken ‘Allah senin çocuğunu engelli yapsın’ yazmış. Ne kadar ayıp bir şey. Düşünsenize anne-baba böyle bir çocuk doğuruyor, ama Allah bana böyle bir çocuk verse her şey Allah'tan ona da bakmalıyız. Allah’tan gelen bir şey, öyle olsa da çocuğuma bakardım.