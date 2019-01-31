2. Sayfa programına Hakan Hatipoğlu ve eşi Gizem Hatipoğlu konuk oldu. Canlı yayında samimi açıklamalarda bulunan Hakan Hatipoğlu ünlü müzisyen Fazıl Say ile yaşadığı polemiği de anlattı. İşte Hakan Hatipoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:
Hakan Hatipoğlu ünlü müzisyen Fazıl Say ile yaşadığı polemiği de şu sözlerle anlattı: Fazıl Say beni tanıyor. Benim kız kardeşimle ortak, Whatsapp grupları bile var, ben bunları söylemedim. O da bizim çok önemli bir sanatçımız, takip ettiğimiz biri. Ben ona kırılmadım. Ben aslında ona yazar gibi cevap yazdım ama sosyal medyada şarlatanlar var onlara cevaben yazdım.
Bana ‘senin mesleğin ne’ diyenlere verdiğim bir cevaptı. Beni tanımayanlar gitsinler çevremdekilere sorsunlar. Güvenliğe, kapıcıya kimlere nasıl davranıyorum sorup öğrensinler.
Ben Fazıl Say’ı takipten çıkmadım ama o beni engelledi. Çok komik bir durum. Klavye başındaki çocuklar gibi beni engellemiş. Önemli değil o kadar, benim için Fazıl Say büyük bir sanatçıdır. En son Cumhurbaşkanımızla görüşmesi ve orada söylediği laf çok güzel ‘ben uzlaşma işareti aldım. O sebeple de Cumhurbaşkanımızla yakın oldum’ dedi.
Keşke benimle de bunu yapsa. Tabii belki onun için ben kimim ama Cumhurbaşkanı'na yaptıktan sonra benim için çok güzel bir mesaj vermiş oldu.
"NAZARDAN KORKUYORUZ"
Biz çocukla alakalı herhangi bir teklif gelsin de paylaşalım falan diye düşünmüyoruz. Biz kimiz ki zaten. Neden böyle bir şey yapalım. Biz nazardan korkuyoruz, dışarıda sevmek isteyenlere gösteriyoruz çocuğumuzu.
Biz zaten doğmadan önce 40’ını bekleyelim dedik, zaman geçti kıyamadık paylaşmaya. Mesela biri bana yarışmadayken ‘Allah senin çocuğunu engelli yapsın’ yazmış. Ne kadar ayıp bir şey. Düşünsenize anne-baba böyle bir çocuk doğuruyor, ama Allah bana böyle bir çocuk verse her şey Allah'tan ona da bakmalıyız. Allah’tan gelen bir şey, öyle olsa da çocuğuma bakardım.
7 yıl çocuk yapmadık, ayrılacaklar dediler. Biz ne yaşadığımızı biliriz, anne baba, aile bizde…
Gece hayatımız yok, başka alışkanlıklarımız yok. Biz sıradan hayatlar yaşıyoruz, insan kullanmak yok bizim hayatımızda. Bizi kimse kullandığını hissettiğimiz zaman da o kişiyle görüşmeyiz.
Bana da kötü yorumlar geliyor, ama ben 0nlara aldırmamaya çalışıyorum. Bir nevi hayatımızı oraya taşıdığımız için bunları da normal karşılamamız lazım.
YARIŞMALARDAN; EV, ARABA VE PARA KAZANDIK AMA...
Yarışmada birçok şey kazandık. En önemlisi de birbirimizi kazandık.
Ev kazandık, araba kazandık, para kazandık… Ama dediğimiz gibi en büyük kazancımız da aşk…
Biz de bu halkın arasından gelen insanlarız, ünlü değildik. Kısmetimiz böyleymiş… Yarışmalar bizim kaderimizi değiştirdi.
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