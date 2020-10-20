Hakan Karaahmet: Kimse gerçek borç miktarını söylememiş

Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, genel kurul öncesi kulübün 35 milyon lira civarında borcu olduğunun bildirildiğini ve kendilerinin de bu rakama göre yol haritası belirlediklerini aktararak, "Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla, kimse gerçek borç miktarını söylememiş." diye konuştu.

Özel bir denetim firması tarafından kulüp hesaplarında inceleme yapıldığını belirten Karaahmet, şunları söyledi:

"Bugün karşımıza çıkan borç rakamı 59 milyon 413 bin lira. Davası süren de maalesef 8-10 milyon lira var. 35 milyon lira nerede, 60 veya 65 milyon lira nerede? Bu gerçekleri bilmiyorduk. Bunları belki kimse bilmiyordu. İnsanlar buraya para veriyorlar, para verirken de hesabını bilmek istiyorlar. Son derece haklılar. Bizim kabul ettiğimiz 35 milyon liralık tablo. İçinden bir Giresunspor daha çıkmış. Bu tablonun kabul edilmesi mümkün değil. Bununla yaşamak mümkün değil."

Karşılarında çok kötü bir mali durum olduğuna dikkati çeken Karaahmet, "Giresunspor Kulübü tek kelimeyle batmış. Ben bu kulübün başkanıyım, hiç birbirimizi kandırmayalım. Giresunspor, birçok kulüpten kötü durumda. Bu tabloyu bu hale ben getirmedim. Bu borçları ben yapmışım gibi davranmaya çalışanlar var." ifadelerini kullandı.

Başkan Karaahmet, sözünü ettikleri borç rakamları içinde bu sezon kurulan takımın masraflarının olmadığını da vurgulayarak, "Bir kuruş gelir yok. Bugüne kadar mevcut takım için 18 milyon 315 bin lira para ödendi. Biz bu kadar parayı bu takım için ödedik ama bir kuruş gelir yok. Bir de arkasında borç var. Bu tabloyu ben yapmadım. Kimse tabloyu bizim üzerimize bırakmaya çalışmasın. Bu tabloyu düzelteceksek, hep beraber düzelteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.