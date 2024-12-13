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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Hakan Keleş: Hak ettiğimiz bir 3 puan aldık - Kasımpaşa Haberleri

        Hakan Keleş: Hak ettiğimiz bir 3 puan aldık

        Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş, Eyüpspor'u 2-0 yendikleri maçın ardından, hak ettikleri bir 3 puan aldıklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 23:29 Güncelleme: 13.12.2024 - 23:34
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        "Hak ettiğimiz bir 3 puan aldık"
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        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 2-0 yenen Kasımpaşa'da teknik direktör Hakan Keleş, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

        Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Keleş, oyuncularını tebrik ederek, "Hak ettiğimiz bir 3 puan aldık. İç saha galibiyetimiz yoktu. Kazanmak istiyorduk. Rakibimiz lig dördüncüsü ve sadece bir maçta gol atamamıştı. Formda bir takım. Ofansif gücü yüksek bir takım. Rakibimizi iyi analiz ettik. Oyuncularım planlarımızı uyguladılar ve plana sadık kaldılar. İhtiyacımız olan bir 3 puandı." diye konuştu.

        Kasımpaşa formasını giyen savunma oyuncusu Yasin Özcan ile ilgili çıkan transfer iddialarına cevap veren 52 yaşındaki teknik adam, "Bu konuda bir şey söyleyemem. Oyuncumuz üstüne koyarak gidiyor. Teklifler olması normal. Avrupa'dan da teklifler var. Sezonu tamamlasın, kulüp olarak sonra değerlendirme yaparız." ifadelerini kullandı.

        Oyun planlarında ön alan presinin önemli olduğunu aktaran Hakan Keleş, "Maç boyu bunu uyguladık. İkinci topları kazanmak istedik. Bu da istediğimiz gibi oldu. Bire birde alan baskısı yapmak zordur. Rakibimiz kendi sahasında topla oynadı. Buna müsaade ettik. Kazandığımız toplarla iyi çıktık. Sonuçlandırmalarda değerlendiremedik. Oyunu geliştirip daha iyi şeyler yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Kısıtlı kadroyla çalıştıklarını belirten Keleş, "Ben gelmeden önce hiç 5 oyuncu değişikliği yapamamıştık. Saha içindeki rekabeti artırdığımızda iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Takım savunmasında da Sivasspor maçında ve bu maçta gol yemedik. Akan oyundaki takım savunması benim için önemli. Geldiğimden beri iyi bir oyun vardı. Eksikleri tamamlayarak ilerlemek istiyoruz." açıklamasını yaptı.

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