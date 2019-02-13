Keleş, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Süper Lig'de iç sahada Akhisarspor'a karşı iyi mücadele vererek 3 puan kazandıklarını belirtti.

Ligde hafta sonu deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Keleş, "Çıkışımız var, 10 maçta 20 puan topladık ve yedinci sıradayız. Sıralamada iyi yerdeyiz, hedefimiz olan ilk 4'e girebilmek için 3 puana daha ihtiyacımız var. Erzurumspor maçından puan ya da puanlarla dönüp hedefimize yaklaşmak istiyoruz." diye konuştu.

Karşılaşmaya iyi hazırlanmak için önlerinde bir süreç olduğunu aktaran Keleş, şunları kaydetti:

"Biz zaten iyi takımız, deplasmanlarda iyi oynayan bir takımız. Ancak bundan sonra her maç zor, özellikle Erzurum daha zor bir deplasman, bunun farkındayız. İçeride de iyi oynuyorlar fakat sonuca yansıtamıyorlar. Biz de deplasmanda iyi oynayan bir takımız, inşallah puan ya da puanlarla döneriz. Hedeflerimiz var, ona yaklaşmak için iyi bir çıkış yakaladık. Bunu devam ettirmek, üst sıralara tırmanmak istiyoruz."

ÖZER HURMACI'NIN DUYGUSAL MAÇI

Kırmızı-beyazlı ekibin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Özer Hurmacı, forma şansı verilmesi halinde eski takımı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı duygusal bir maça çıkacağını söyledi.

Üst üste iki galibiyet alarak çıkış yakaladıklarına dikkati çeken Özer, "Bütün takım arkadaşlarımı kutlamak istiyorum, gerçekten çok ince bir çizgiydi. Şimdi üst sıralara oynayabiliriz, bunun sevincini yaşıyoruz. Şimdi de kritik bir Erzurum deplasmanı var. Erzurumspor taraftarına ve şehrine karşı duygusal bir bağım oluştu, onları da özledim ama biz oraya galibiyet için gideceğiz. İnşallah bunu da başarırız." ifadelerini kullandı.

ANTRENMAN

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 22. haftasında 17 Şubat Pazar günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, fitness salonunda başladı. Daha sonra sahada koşan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, çift kale maçla sona erdi.

Sakatlığı nedeniyle Gabriel Torje takımdan ayrı, hafif sakatlıkları bulunan Arouna Kone, Sergio Rochet ve Tolgahan Acar ise salonda çalıştı.