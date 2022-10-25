Hakan Keleş'ten takıma övgü

Hakan Keleş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok iyi bir ilk yarı oynadıklarını belirtti.

Savunmada ve hücumda çok iyi işler yaptıklarını vurgulayan Keleş, "Rakibimize pozisyon dahi vermedik, net kaçan çok pozisyonumuz var. İkinci yarı aynı şekilde istekli, coşkulu, penaltı golüne kadar iyi oynadığımızı düşünüyorum. Ondan sonra da gerekli riskleri aldık, isteğimiz, arzumuz, coşkumuz aynı şekilde devam etti ama girdiğimiz sayısız pozisyon ve maç berabere bitti, kayıp iki puan." diye konuştu.

Keleş, MKE Ankaragücü'nün kalecisi Gökhan Akkan'ı tebrik ederek, 27 yaşındaki futbolcunun inanılmaz bir maç çıkardığını aktardı.

Oyundan memnun olduğunu dile getiren Keleş, "Oyuncularıma söyledim, kaybetsek de söyleyecektim, böyle oynayın kaybedin. Oyuncularım belki de sezonun en iyi performanslarından birini oyun olarak sergiledi, bu bize gelecek adına olumlu sinyaller verdi. Dediğim gibi kazanmak istiyorduk ama kaybettik, yani berabere bitti, bunu kayıp olarak görüyorum. Önümüzde Başakşehir maçı var, ona hazırlanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Hakan Keleş, kötü zemine rağmen çok sayıda pozisyona girdiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Üçüncü bölgedeki sıkıntılarımız devam ediyor. Çalışıyoruz ama sorunlarımız var, her takımda var bu, çözmek için uğraşıyoruz. Bir şanssızlık da var, rakibimizin geçen haftaki kaleci performansıyla, bu haftaki kaleci performansı şaşırtıcı, inanılmaz toplar çıkarttı, o beni çok şaşırttı. Rakip ceza sahasına 36 kez girmişiz, oralara kadar geliyoruz ama oradan içeri atmak biraz beceri işi."

- MKE Ankaragücü cephesi

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, üç puan alarak yükselişe geçmek istediklerini ancak zeminin kendilerine çok ciddi problemler yaşattığını aktardı.

Giresunspor'un saha zeminini bilmesinden dolayı buna uygun futbol tercih ettiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"İlk yarı özellikle çok ciddi sıkıntılar yaşadık, oyuna bir türlü giremedik. Bizim takımımız daha fazla topa sahip olmaya çalışan, pas oyunu oynayan, bazı varyasyonlarda hücum yapmaya çalışan bir takım ama bunu açıkçası ilk yarı çok yapamadık. Giresunspor da özellikle bizim sol tarafımızı çok iyi kullanarak uzun toplarla, ikinci topları orada kazanarak kenar ortalarıyla hücum yapmaya çalıştı. İlk yarı savunma kısmında çok etkisizdik, aynı zamanda hücumda geldiğimizden beri en etkisiz maçımız oldu."

Erdoğan, ikinci yarı oyuncu değişiklikleri ve saha içeresindeki bazı pozisyon değişiklikleriyle oyunun kontrolüne daha fazla sahip olmaya başladıklarını kaydederek, "Bu sahaya uygun oyunu tercih etmeye başlayınca biz de pozisyonlara girdik, golü bulduk, devamında girdiğimiz pozisyonları değerlendirsek maçı koparabilirdik. Maçın geneline bakınca açıkçası Giresunspor'un da girdiği net pozisyonlar vardı, maçın hakkı beraberlikti ama kesinlikle bir puan beni sevindiriyor anlamına gelmiyor." açıklamasında bulundu.

Kaleci Gökhan Akkan'ın muazzam bir performans sergilediğinin altını çizen Erdoğan, oyuncusuna teşekkür etti.