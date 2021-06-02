Hakan Ki: İyi düşünelim, her şey iyi olsun - Magazin haberleri

"İyi düşünelim, her şey iyi olsun" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Güzel başlayan ve süren bir ilişkide, sevgiden daha önemli olan saygının yitirildiğinden bahseden ve sitemlerle dolu bir şarkı olan 'Bencil'in söz ve müziği sanatçı Hakan Ki'nin kendisine ait olurken, düzenlemesi Tarık İster ve mix&mastering Utku Ünsal imzası taşıyor.

Stil danışmanlığını Selda Öz'ün yaptığı projenin klip yönetmenliğini ise İsmail Arıkan yaptı. "Hayatta her zaman pozitif olmayı, iyi enerji vermeyi ve mutlu olmayı tercih ettim. Çok sevdim, çok sevildim ve daha bir sürü şey... İyi düşünelim, her şey iyi olsun" diyerek, şarkısını müzikseverlere emanet eden Hakan Ki'nin heyecanına sosyal medyada yakın çevresi ve arkadaşları tanıklık ederek, eşlik etti.

Hakan Ki, doğum gününde yayında olan şarkısıyla ilgili, "Doğum günüme özel, öncelikle kendime hediye ettiğim şarkım artık yayında" ifadelerini kullandı. Hakan Ki'nin yepyeni şarkısı 'Bencil', tüm müzik platformlarında yerini aldı.