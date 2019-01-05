Hakan Koştu kimdir? sorusu 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir zaman kala merak ediliyor. AK Parti İzmir Bergama Belediye Başkan Adaylığı için Hakan Koştu'nun ismi açıklandı. Peki, Hakan Koştu kimdir? İşte, Hakan Koştu'nun hayatı ve kariyerine dair detaylar haberimizde...

HAKAN KOŞTU KİMDİR?

11 Şubat 1977 yılında Bergama'da dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Bergama'da tamamlayan Hakan Koştu İzmir Türk Koleji'nden mezun oldu. Üniversite Eğitimini Dokuz Eylül'de alan Hakan Koştu Turizm ve Otelcilik mezunudur. Hakan Koştu, ayrıca Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi.

200 yılında aile şirketi başlamış olduğu ticaret hayatına 2006 yılında kendi kurmuş olduğu şirketle birlikte devam etmektedir. 2006 yılında AK Parti Bergama İlçe Yönetimi'nde başladığı siyasi hayatına 2009 yılında İl Genel Meclis Üyesi, 2014'te Belediye Meclis Üyesi, 2015'te İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2016'da Bergama İlçe Başkanı olarak devam etti.

Hakan Koştu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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