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Hakan Kuytul'a FETÖ yöneticiliğinden 22,5 yıla kadar hapis istemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) jandarma mahrem yapılanmasında yönetici olarak görev yaptığı ileri sürülen Hakan Kuytul hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Hakan Kuytul'a FETÖ yöneticiliğinden 22,5 yıla kadar hapis istemi
AA

Ankara Emniyet Müdürlüğünün FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik operasyonu kapsamında gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Hakan Kuytul hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan Kuytul hakkındaki iddianamede, darbe girişiminden birkaç ay sonra İstanbul'da FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasında "Marmara Bölge İmamı" olduğu tespit edilen Nihat K'nin evine düzenlenen operasyonda, flaş bellek ve SD kart bulunduğu anlatıldı. Ele geçirilen dijital materyalin, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca oluşturulan uzman ekiplerce çözüldüğü belirtilen iddianamede, flaş bellek ve SD kartta örgütün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasında görevli kişilerin bilgilerinin olduğu program tespit edildiği kaydedildi.

- Örgüt aidiyetlerini de içeren bilgilerin yer aldığı program

Söz konusu programda sivil imamlar ve askerlere ait kişisel bilgilerin yer aldığı bildirilen iddianamede, örgütün sivil imamlarının bu program üzerinden kendilerine hiyerarşik olarak bağlı örgüt üyeleri hakkında sorgulama ve işlem yapılabildiği anlatıldı. Programda ayrıca askerlerin örgüt aidiyetleri, iletişim bilgileri ve örgüt mensubu olmayan personel hakkında toplanan bilgilerin yer aldığı tespit edildi.

Şüpheli Kuytul'un adı geçen programı kullandığı belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Programa, 791 kayıt ID'si ile veri girişi yapılan mahrem imamın Hakan Kuytul olduğu anlaşılmıştır. Şüphelinin kullanımında olan 0505 ... numaralı hattın 2012 yılında Ankara'da bulunan sabit/ankesörlü hatlardan aranma kaydının bulunduğu, Ş.Ş. ve H U. isimli şahıslarla ardışık aranma kaydının olduğu, aynı hattan 2013 yılı içerisinde ise F. D.A isimli şahısla ardışık aranma kaydının olduğu tespit edilmiştir. Bahsi geçen program kapsamında elde edilen bilgilerde, Kuytul'un FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün jandarma mahrem yapılanmasında yer aldığının anlaşıldığı, dosya içindeki tanık beyanları ile şüphelinin örgütün jandarma yapılanmasında mahrem hizmetler sınıfında üst düzey sorumlu olarak yer aldığı belirlenmiştir.

Şüphelinin, bulunduğu konum itibarı ile gerek 15 Temmuz 2016 öncesi ve sonrasında elde edilen tüm deliller ve veriler ve özellikle bu program kapsamında askeri mahrem yapılanma içerisinde yer alarak askeri öğrenciler ve personelden sorumlu olduğu, örgüt içindeki sözde üst yöneticilerinden aldığı talimatlar doğrultusunda sorumlu oldukları askeri personel ile görüştüğü, onları takip ettiği, aldığı himmetleri bir üstündeki yöneticiye ilettiği ve onlarla toplantılar yaptığı anlaşılmaktadır."

İddianamede, Kuytul hakkında, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Hakan Kuytul'un, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un yeğeni olduğu öğrenildi.

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