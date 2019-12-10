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Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ve 27 bin 537 kişinin katıldığı arabuluculuk sınavı sonuçları açıklandı. Sınava giren adaylar, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı otomasyonundan sonuçlara ulaştı.

Sınava girenler arasında Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın bağlı bulunduğu Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar da yer alıyordu. Öztatar'ın sınavda 88 puan aldığı ve başarılı olamadığı bilgisi bazı sosyal medya hesaplarında yer aldı. Sınava giren 27 bin 537 aday arasında 9 bin 557’nci olduğu öğrenilen Öztatar, sınav sonuçlarına göre “Arabuluculuk” belgesini alamayacak.

"KİŞİSEL BİLGİLERİM KULLANILDI"

Habertürk yazarı Yasemin Güneri'nin konuyla ilgili görüştüğü Öztatar, kişisel veri sayılan TC kimlik numarasının çalındığını ve böylece bilgilerine ulaşıldığını belirtti ve sınavda başarılı olmadığını söyledi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Öztatar’ın, kişisel bilgilerini bulup paylaşanlar hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlandığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.

91 VE ÜSTÜNDE ALAN 6271 ADAY

91 ve üstünde puan alan 6271 adayın kazandığı arabuluculuk sınavına çok sayıda akademisyen ve yargı mensubu katılmıştı.

CEMİL ÇİÇEK: SINAVA GİRMEDİM

Öte yandan sosyal medyada eski Adalet Bakanı Cemil Çiçek’in 100 tam puan alarak birinci olduğu iddia edildi. Konuyla ilgili daha önce görüştüğümüz Cemil Çiçek sınava girmediğini açıklamıştı.