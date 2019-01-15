Arabesk müziğin güçlü isimlerinden Hakan Taşıyan, konuk olduğu 2. Sayfa programında samimi açıklamalarda bulundu. İşte Taşıyan'ın açıklamalarından satırbaşları:
Hayat mücadelesi, koşturmaca ekrana ara verdim. İnsanlarla mücadele kolay değil, yoruluyoruz. Ekmek kazanmak kolay değil.
Çocukluğum Müslüm Abi ile geçti. Ben onun ruhunun güzelliğini seviyorum. Yıllarca kardeş gibi tanışmış, görüşmüş insanım. Onu çok iyi tanıyanlardan biriyim. Beni kendine yakın buluyordu.
Piyasadaki arkadaşlarımız aslında işin farklı yönünü bilmiyorlar. Prodüktörlerin yaptığı maddi şeyler, paylaşımlar… Para meselesi girince işin içine dostluklar bozuluyor.
"100 KİLONUN ÜZERİNDEYDİM"
Para konusunda beni de üzdüler. Allah biliyor ben ne söyleyeyim. Alacaklarım vardı ama ne söyleyeyim. Para için kimin gönlünü kırayım şimdi.
İnsandan dost olur, yeter ki insan olsun. Sanatçıdan neden dost olmasın? Ben herkesle dostum. Düşmanım çok şükür. Ben mülayim insanımdır.
1,94 cm boyum var, 100 kilonun üzerindeydim. Diyabet hastası oldum. 5 senedir. O yüzden kilo verdim. Vücut alışana kadar.
Müzisyeniz biz, duygusal insanız. Bazen ister istemez olumsuz şeyler yaşıyoruz. Duygusal şeyler yaşıyoruz. Şen şakrak, kahkahalarla yaşayan biri değiliz.
"YILDIZ TİLBE'Yİ SEVERİM AMA ONA YAKIŞTIRAMADIM"
Ben müzisyenim. Müzisyen insan daha naif insanlardır. Enstrüman çalan kardeşlerin gönlü kırılır mı? Yıldız Tilbe’yi severim. Sahnede orkestra kovmayı ona yakıştıramadım. İnsanların gözleri önünde kalp kırılmaz.
Kalp neden kırılmaz biliyor musunuz? Gönülde Allah yatar. Müzisyen kardeşlerimiz emektar kardeşlerimiz. Konuşacağın varsa içeride konuş. Her işin bir raconu var. Ben orada olsaydım, sazımı alır giderdim. Bir de Yıldız’a çalışan insanlar amatör değildir. İyi müzisyenlerdir onlar…
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