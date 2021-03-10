"TEDAVİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

47 yaşındaki şarkıcının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ameliyat süreci hakkında bilgi verildi. Açıklamada, "Dün gerçekleştirilen böbrek nakli ameliyatımız da sağlık ekibimizin yoğun gayretleriyle başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Şu an kendisinin ve kız kardeşinin durumu iyidir. Tedavi sürecimiz devam etmektedir. Aralıklarla gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Miraç Kandili'nizi kutlar, bu süreçte can-ı gönülden dualarıyla yanımızda olan tüm sevenlerimize, dostlarımıza ve yoğun gayretleriyle yanımızda olan tüm sağlık ekibimize, ayrıca Sağlık Bakanlığı'mızın değerli yetkililerine teşekkürü bir borç biliriz. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Mutlu, sağlıklı ve huzurlu günlerde buluşmak dileğiyle..." denildi.