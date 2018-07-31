Seda Akgül ve Hakan Ural tarafından bir magazin programı sunulmaya başlanmıştı. Tv izleyicilerinin beğenerek izlediği programda Seda Akgül'ün aniden programdan ayrılması izleyicilerin dikkatlerini üzerlerine çekti. Vatandaşlar Hakan Ural'ın kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki Hakan Ural kimdir, kaç yaşındadır, mesleği nedir? Tüm bu soruların cevabı haberimizde...
HAKAN URAL KİMDİR?
Hakan Ural, 10 Mayıs 1967 yılında İstanbul’da doğdu. Annesi Ceylan Cem babası ise sanatçı Selçuk Uraldır. Babası ile annesi hiç evlenmedi, hatta 16 yaşına kadar çocuğu olduğunu bile kabul etmedi. Ancak 17 yaşına geldiğinde babasının velayetine geçebildi. Fındıkzade’de annesinin evinde büyüdü. Çocukluğunda ayakkabı boyadı, elektrikçide çalıştı ve su sattı.
16 yaşında mankenlik yapmaya başladı. Ardından Yeşilçam’dan üst üste teklifler almaya başladı. Fakat okulu nedeniyle Amerika’ya gitti, geldi. 19 yaşında Sibel Canla medyatik bir evlilik yaparak genç yaşta baba oldu. İlk olarak Banu Alkanla birlikte rol aldığı Mavi Yolculuk filmi ile tanınan Hakan Ural 1987 yılında Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Oya Aydoğan gibi birçok isimle başrol oynadı. Hakan Ural, Sibel Can ile evliliği süresince emlakçılık yaptı. Sezen Aksu, Nükhet Duru, ve Hülya Avşar’ın şu an oturdukları evleri o sattı. 1996’da sahte çürük raporu aldığı gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırılan HAKAN URAL, 3713 sayılı şartlı tahliye yasasından yararlanarak cezasının bir kısmını yattı. Daha sonra askere alındı ve acemi birliğini Hatay’da yaptı. Usta birliğini ise Van’da tamamladı.
2010 yılında Metro grubunun sahibi olan Galip Öztürk’e ait otellerin genel koordinatörlüğünü yaptı. Hakan Ural 2014 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatını anlatan KOZA adlı filmde oynadı. 2 kez evlenen hakan ural’ın ilk evliliği Sibel Can ikincisi ise Saray halının sahibinin torunu Ezgi Can ile olmuştur. Hakan Ural 2013 yılında 17 yıl aradan sonra tekrar baba olma heyecanı yaşamıştır.
Son olarak Hakan Ural, tv8 ekranlarında yayınlanan bir magazin programında yorumculuk yaparak televizyonseverlerin dikkatini üzerine çekmeyi başarmıştır.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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