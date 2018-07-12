Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz’ın Etiler’de bir otelde darp edilmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada savunmasını yapan tutuksuz sanık Mazhar Algül, “Hakan’ın devlete ve vatana küfrederken sarhoş bir görünümü vardı” dedi.

İHA'nın haberine göre, Etiler’deki bir otelde oyuncu Hakan Yılmaz ve eşinin darp edilmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 50. Asliye Mahkemesinde görülen duruşmaya şikayetçi Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz katılmazken, Yılmaz'ı avukatı temsil etti. Tutuksuz sanık Mazhar Algül ise duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savunmasını yapan tutuksuz sanık Mazhar Algül, “Resepsiyon görevlisiydim. Deniz Vural aile dostum olur. Resepsiyonda otel işlemleri yaparken Hakan’ın devlete, vatana küfrederken sarhoş bir görünümü vardı. Sesler yükselince olay yerine gittim. Ben ikisinin de arasına girdim. Hakan Bey, küfür edince ben aralarına giriyordum. Hakan Bey, küfürler etmeye devam ediyordu. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

Davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Deniz Vural’ın SEGBİS ile bağlanmadığı için bir sonraki celse dinlenilmesine ve eksiklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.