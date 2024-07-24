Hakaret soruşturmasında Mehmetçik Vakfı'na bağışla uzlaşıldı

Olay İstanbul Ümraniye’de 24 Mayıs 2024 tarihinde yaşandı. Muhammet B. otomobiliyle seyir halindeydi. Kenan E. ile trafikte yol verme tartışması yaşadı. Kenan E. iddiaya göre Muhammet B.’ye hakaret etti. Muhammet B. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak şikayetçi oldu.

Savcılık, Kenan E.’yi ifade vermeye çağırdı. Şüpheli sıfatıyla ifade veren Kenan E. tartıştıklarını kabul etti fakat hakaret iddiasını reddetti. Muhammet B.’nin eşi de soruşturma kapsamında tanık olarak dinlendi. Şüphelinin hakaret ettiğini doğruladı. Delil durumunu dikkate alan savcılık, “hakaret” suçunun uzlaşmaya tabii olduğunu dikkate alarak dosyayı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu’na gönderdi.

DOSYA UZLAŞTIRMA BÜROSUNA GÖNDERİLDİ

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Uzlaştırmacı taraflarla iletişime geçti. Muhammet B. “Şüpheli Kenan E., Mehmetçik Vakfı’na 50 bin lira bağışlarsa şikayetimi geri çekerim” şartı sundu. Kenan E. ise maddi durumunun bunu kaldıramayacağını belirterek vakfa 25 bin lira ödemeyi teklif etti. Muhammet B. teklifi kabul etti.

Kenan E. Mehmetçik Vakfı’na 25 bin lira bağışladı. Uzlaştırmacıya makbuz sundu. Bunun üzerine Muhammet B. şikayetini geri çekti. Taraflar arasında bu şekilde edinimli uzlaşma sağlandı. Kenan E. hakkında başsavcılık, bu nedenle takipsizlik kararı verdi.