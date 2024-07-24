Hakaret soruşturmasında Mehmetçik Vakfı'na bağışla uzlaşıldı
İstanbul'da iki kişi arasında trafikte yol verme tartışması yaşandı. Kendisine hakaret eden sürücüden şikayetçi olan Muhammet B. daha sonra Mehmetçik Vakfı'na 25 bin lira bağış yapılması şartıyla şüpheli isimle uzlaşmaya varma kararı aldı. Habertürk'ten Halil Sadri Yılmaz'ın haberi..
Olay İstanbul Ümraniye’de 24 Mayıs 2024 tarihinde yaşandı. Muhammet B. otomobiliyle seyir halindeydi. Kenan E. ile trafikte yol verme tartışması yaşadı. Kenan E. iddiaya göre Muhammet B.’ye hakaret etti. Muhammet B. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak şikayetçi oldu.
Savcılık, Kenan E.’yi ifade vermeye çağırdı. Şüpheli sıfatıyla ifade veren Kenan E. tartıştıklarını kabul etti fakat hakaret iddiasını reddetti. Muhammet B.’nin eşi de soruşturma kapsamında tanık olarak dinlendi. Şüphelinin hakaret ettiğini doğruladı. Delil durumunu dikkate alan savcılık, “hakaret” suçunun uzlaşmaya tabii olduğunu dikkate alarak dosyayı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu’na gönderdi.
DOSYA UZLAŞTIRMA BÜROSUNA GÖNDERİLDİ
Uzlaştırmacı taraflarla iletişime geçti. Muhammet B. “Şüpheli Kenan E., Mehmetçik Vakfı’na 50 bin lira bağışlarsa şikayetimi geri çekerim” şartı sundu. Kenan E. ise maddi durumunun bunu kaldıramayacağını belirterek vakfa 25 bin lira ödemeyi teklif etti. Muhammet B. teklifi kabul etti.
Kenan E. Mehmetçik Vakfı’na 25 bin lira bağışladı. Uzlaştırmacıya makbuz sundu. Bunun üzerine Muhammet B. şikayetini geri çekti. Taraflar arasında bu şekilde edinimli uzlaşma sağlandı. Kenan E. hakkında başsavcılık, bu nedenle takipsizlik kararı verdi.
LÖSEV VAKFI’NA 15 BİN LİRA BAĞIŞ
Uzlaştırmaya konu bir diğer olay ise İstanbul Ümraniye’de 17 Temmuz 2023 yılında yaşandı. Bir otomotiv şirketi, iş yerindeki fotoğraf makinesinin çalındığını tespit etti. Şikayetçi oldu. Söz konusu kameranın internet sitesi üzerinden satıldığı seri numarasından tespit edildi. Kamerayı satan kişinin Fatih K. ve satın alan kişinin Öztürk A. olduğu belirlendi. Savcılık şüpheliler hakkında “Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi” suçundan soruşturma başlattı. Söz konusu suç da uzlaştırmaya tabiiydi. Savcılık dosyayı uzlaştırmacıya gönderdi.
Mağdur şirket, iki şüpheliden de LÖSEV vakfına ayrı ayrı 7 bin 500 lira bağışta bulunmasını istedi. Şüpheliler teklifi kabul etti, LÖSEV’e toplamda 15 bin lira bağışta bulunuldu. Tarafların uzlaştığını dikkate alan başsavcılık, şüpheliler hakkında takipsizlik kararı verdi.