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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Hakem atamalarında 'Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS)' dönemi! - Futbol Haberleri

        Hakem atamalarında 'Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS)' dönemi!

        TFF, hakem atama sisteminde değişikliğe gidildiğini açıkladı. Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de bu haftadan itibaren hakem atamaları VeTAS (Veri Tabanlı Atama Sistemi) ile gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 14:33 Güncelleme: 16.01.2025 - 14:42
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        Hakem atama sistemi değişti!
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        Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından hakem atama sisteminde değişikliğe gidildi.

        TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de bu haftadan itibaren VeTAS (Veri Tabanlı Atama Sistemi) ile hakem ve yardımcı hakem atamaları gerçekleştirilecek. 20. haftadan itibaren Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de hakem ve yardımcı hakem atamaları otomatik olarak VeTAS yöntemiyle belirlenecek.

        Net ve şeffaf kriterlere bağlı şekilde entegre edilen veri tabanlı atama yöntemi, hakemlik sisteminin profesyonelleşmesi yönündeki kritik yapısal değişikliklerden biri olarak öne çıkmıştı. Şeffaflık ilkemiz doğrultusunda, kulüplerimiz resmi başvuruda bulunarak temsilcileri aracılığıyla sistemi yerinde inceleme imkanına sahip olacaklardır.

        Türk futbolunun kurumsal gelişimi ve marka değerinin artırılması yönünde belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda hakemlik sistemiyle ilgili kademeli uygulamalar devam edecek."

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