Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Hakeme saldıran futbolcu tutuklandı | Son dakika haberleri

        Hakeme saldıran futbolcu tutuklandı

        İzmir 1. Amatör Lig 7'nci Grup'ta oynanan futbol karşılaşmasında hakeme saldıran oyuncu tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 22:20 Güncelleme: 25.11.2024 - 22:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakeme saldıran futbolcu tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İzmir Karabağlar'daki Yeşilyurt sahasında dün akşam oynanan Efelergücüspor ile Limontepe Gençlikspor karşılaşmasının 90+2 dakikasında Limontepe Gençlikspor'un attığı gol yardımcı hakemin ofsayt kararı nedeniyle iptal edildi.

        Efelergücüspor’ün 1 gol daha bulduğu karşılaşmada Limontepe Gençlikspor’dan Celal Çolak, kırmızı kartla cezalandırıldı.

        Çolak, kart görmesinin ardından maçın yardımcı hakemine saldırıda bulundu.

        Bu sırada yine Limontepe Gençlikspor'da maçın 76. dakikasında kırmıza kart görerek saha dışına çıkarılan E.Ç. (17) ile Y.A. (25) hakemlere küfür etti.

        REKLAM

        Taraftarların da sahaya girmesi nedeniyle müsabaka 90+3. dakikada yarıda kaldı. Hakemler darp raporu alarak şikayette bulundu.

        Şikayet üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri 3 futbolcuyu gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Celal Çolak tutuklanırken, diğer 2 futbolcu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!
        Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı!
        Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı!
        Eğitime kar engeli
        Eğitime kar engeli
        Tim Cook: Çinli tedarikçilerimiz olmasaydı Apple olmazdı
        Tim Cook: Çinli tedarikçilerimiz olmasaydı Apple olmazdı
        25 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        25 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        İddia: İsrail ve Lübnan ateşkeste anlaştı
        İddia: İsrail ve Lübnan ateşkeste anlaştı
        5 puanlık prim indirimi 4’e düşüyor
        5 puanlık prim indirimi 4’e düşüyor
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?