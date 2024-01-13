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        Haberler Spor Futbol Hakemlere aynı sezonda 2 kez saldıran kulüp küme düşürülecek! - Futbol Haberleri

        Hakemlere aynı sezonda 2 kez saldıran kulüp küme düşürülecek!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklikler yapılırken, "Saldırı" başlıklı 44. maddeye yeni bir fıkra ekledi. Buna göre; kulüp mensuplarının müsabaka görevlilerine yönelik fiili müdahale içeren saldırılarında, ihlalin aynı sezon içerisinde ikinci kez tekrarı halinde, saldırıyı gerçekleştiren kulüp ligden ihraç edilerek bir alt lige düşürülecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 09:09 Güncelleme: 13.01.2024 - 10:30
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklikler yaptı.

        TFF'den yapılan açıklamaya göre TFF Yönetim Kurulu, Futbol Disiplin Talimatı'nın bazı maddelerinde değişikliğe giderken, "Saldırı" başlıklı 44. maddeye yeni bir fıkra ekledi.

        Maddeye eklenen yeni fıkra şöyle:

        "Futbolcu, yönetici veya kulüp görevlilerinin müsabaka görevlilerine yönelik fiili müdahale içeren saldırılarında, bu kişilerin mensubu olduğu kulübe lig usulüne göre düzenlenen müsabakalarda 3 puandan 6 puana kadar puan silme cezası, eleme usulüne göre düzenlenen müsabakalarda kulübün ilgili turnuvadan ihracına karar verilir. Lig usulüne göre düzenlenen müsabakalarda kulüp mensupları tarafından ihlalin aynı sezon içerisinde ikinci kez tekrarı halinde, kulüp ligden ihraç edilerek bir alt lige düşürülür."

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