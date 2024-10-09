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        Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de

        Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) ad çekme sonucuna göre belirlenen iki hakim ve bir cumhuriyet savcısı adayının atanmalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 01:20 Güncelleme: 09.10.2024 - 01:20
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        Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de
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        Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Hakimler ve Savcılar Kurulunca 8 Ekim'de yapılan ad çekme sonucuna göre belirlenen hakim adayı Kürşat Boyvat, Sinop Ayancık Hakimliğine, hakim adayı Nihan Özden, Şırnak Beytüşşebap Hakimliğine ve cumhuriyet savcısı adayı Ebru Kilit, Bingöl Kiğı Cumhuriyet Savcılığına atandı.

        Söz konusu atamalar 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince yapıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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