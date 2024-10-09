Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) ad çekme sonucuna göre belirlenen iki hakim ve bir cumhuriyet savcısı adayının atanmalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı

Anadolu Ajansı Giriş: 09.10.2024 - 01:20 Güncelleme: 09.10.2024 - 01:20 facebook

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