5 Şubat Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yayımlanan Resmi Gazete'de yönetmenlik, ilanlar, yargı bölümünün yanı sıra Hakim ve Savcı atamaları dikkat çekti. Buna göre; Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla 1075 hakim ve savcının ataması yapıldı. Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yönetmelikler, toplumun birçok kesimi tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Resmi Gazete alınan kararları neler? İşte günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete kararları...