Hakim ve Savcı atamaları Resmi Gazete'de! İşte 5 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları
Resmi Gazete kararları her gün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 5 Şubat Çarşamba günü yayımlandı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar, genellikle gece yarısı saat 12 itibarıyla erişime sunuluyor. Gündeme dair alınan birçok karar ve düzenleme Resmi Gazete üzerinden duyuruluyor. 5 Şubat tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'de; Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla 1075 hakim ve savcının ataması yapıldı. Peki, "Resmi Gazete alınan kararları neler?" İşte 5 Şubat 2025 Çarşamba Resmi Gazete kararları...
5 Şubat Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yayımlanan Resmi Gazete'de yönetmenlik, ilanlar, yargı bölümünün yanı sıra Hakim ve Savcı atamaları dikkat çekti. Buna göre; Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla 1075 hakim ve savcının ataması yapıldı. Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yönetmelikler, toplumun birçok kesimi tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Resmi Gazete alınan kararları neler? İşte günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete kararları...
5 ŞUBAT RESMİ GAZETE KARARLARI
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARLARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları
YÖNETMELİK
–– Fırat Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/54 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/93 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/59 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/94 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/61 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/95 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/62 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/96 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/64 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/97 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/68 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/98 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/69 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/99 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/74 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/100 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/81 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/101 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/83 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/102 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/85 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/103 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/95 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/104 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 24/10/2024 Tarihli ve 2021/1719 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 24/10/2024 Tarihli ve 2021/30620 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 20/11/2024 Tarihli ve 2023/104230 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri