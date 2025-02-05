Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Hakim ve Savcı atamaları Resmi Gazete'de! 5 Şubat Resmi Gazete'de alınan kararları neler?

        Hakim ve Savcı atamaları Resmi Gazete'de! İşte 5 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

        Resmi Gazete kararları her gün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 5 Şubat Çarşamba günü yayımlandı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar, genellikle gece yarısı saat 12 itibarıyla erişime sunuluyor. Gündeme dair alınan birçok karar ve düzenleme Resmi Gazete üzerinden duyuruluyor. 5 Şubat tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'de; Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla 1075 hakim ve savcının ataması yapıldı. Peki, "Resmi Gazete alınan kararları neler?" İşte 5 Şubat 2025 Çarşamba Resmi Gazete kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 00:32 Güncelleme: 05.02.2025 - 00:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        5 Şubat Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yayımlanan Resmi Gazete'de yönetmenlik, ilanlar, yargı bölümünün yanı sıra Hakim ve Savcı atamaları dikkat çekti. Buna göre; Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla 1075 hakim ve savcının ataması yapıldı. Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yönetmelikler, toplumun birçok kesimi tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Resmi Gazete alınan kararları neler? İşte günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete kararları...

        2

        5 ŞUBAT RESMİ GAZETE KARARLARI

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        ATAMA KARARLARI

        –– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları

        YÖNETMELİK

        –– Fırat Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

        3

        YARGI BÖLÜMÜ

        ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

        –– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/54 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/93 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/59 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/94 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/61 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/95 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/62 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/96 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/64 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/97 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/68 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/98 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/69 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/99 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/74 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/100 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/81 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/101 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/83 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/102 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/85 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/103 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/95 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/104 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 24/10/2024 Tarihli ve 2021/1719 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 24/10/2024 Tarihli ve 2021/30620 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 20/11/2024 Tarihli ve 2023/104230 Başvuru Numaralı Kararı

        4

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        b - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        5

        5 ŞUBAT RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de
        Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de
        Bazı seferler iptal edildi
        Bazı seferler iptal edildi
        Abdülkerim Bardakcı, PFDK'ye sevk edildi!
        Abdülkerim Bardakcı, PFDK'ye sevk edildi!
        Suriye'den 15 yıl sonra ilk ziyaret
        Suriye'den 15 yıl sonra ilk ziyaret
        Trump'tan kritik İran kararı
        Trump'tan kritik İran kararı
        Öğretmeni darbeden veli ve oğlu tutuklandı
        Öğretmeni darbeden veli ve oğlu tutuklandı
        Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Icardi'den sonra İstanbul'a aşık oldu
        Icardi'den sonra İstanbul'a aşık oldu
        Özel ve Yavaş'tan kritik görüşme
        Özel ve Yavaş'tan kritik görüşme
        21 kişinin ölümüne sebep olmuşlardı! 2 kişinin tutuklama talebine ret!
        21 kişinin ölümüne sebep olmuşlardı! 2 kişinin tutuklama talebine ret!
        Beşiktaş kupada ikinci yarıda açıldı!
        Beşiktaş kupada ikinci yarıda açıldı!
        Zelenskiy nükleer silahları geri istiyor
        Zelenskiy nükleer silahları geri istiyor
        "Hakemliği Mehmet Büyükekşi yüzünden bıraktım"
        "Hakemliği Mehmet Büyükekşi yüzünden bıraktım"
        AKOM duyurdu: Yoğun kar geçişleri bekleniyor!
        AKOM duyurdu: Yoğun kar geçişleri bekleniyor!
        Getir CEO'sunun görevine son verildi
        Getir CEO'sunun görevine son verildi
        UTTS çipinin maliyeti ne kadar?
        UTTS çipinin maliyeti ne kadar?
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Kenan Yıldız tarihe geçebilir!
        Kenan Yıldız tarihe geçebilir!
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Kanser yükü artıyor! 2050'de vaka sayısı ikiye katlanabilir
        Kanser yükü artıyor! 2050'de vaka sayısı ikiye katlanabilir