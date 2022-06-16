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Hakim ve savcı kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? HSK Hakim ve savcı kura sonucu açıklandı mı?

Hakim ve savcı kura sonuçları ile ilgili araştırmalar başladı. Yurt genelinde binlerce adayı yakından ilgilendiren konuya ilişkin en çok Hakim ve savcı kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorularının cevapları merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

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    Hakim ve savcı kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? HSK Hakim ve savcı kura sonucu belli oldu mu?

    Hakim Savcı Kura sonuçları ile ilgili son durum merak konusu olmaya devam ediyor. 16 Haziran’da Hakim ve Savcı kura töreni yapıldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Avukatlık Mesleğinden Geçen 10. Dönem Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde konuşma yaptı. İşte konuya ilişkin bilinmesi gerekenler...

     
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    Hakim ve savcı kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? HSK Hakim ve savcı kura sonucu belli oldu mu?

    HAKİM VE SAVCI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Konuyla ilgili Hâkimler ve Savcılar Kurulu resmi sitesinde yer alan son duyuru şöyle;

    "Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından, meslek öncesi eğitimlerini tamamlayan ve mesleğe kabullerine karar verilen Adlî Yargı hâkim ve Cumhuriyet savcılarının kura töreni 16.06.2022 tarihinde saat 11.00'da Hâkimler ve Savcılar Kurulu Konferans Salonunda (Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No:36 Yenimahalle/Ankara) gerçekleştirilecektir.

    İlgililere duyurulur.
  • 03
    Hakim ve savcı kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? HSK Hakim ve savcı kura sonucu belli oldu mu?

    NOT : Hâkim ve Cumhuriyet savcılarına kura günü cübbe dağıtımı yapılacağından saat 09:30'da Hâkimler ve Savcılar Kurulu Konferans Salonu fuaye alanında hazır bulunmaları gerekmektedir.
  • 04
    Hakim ve savcı kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? HSK Hakim ve savcı kura sonucu belli oldu mu?

    Kura törenine katılacak hâkim ve Cumhuriyet savcıları en fazla iki yakını ile programa katılabilecektir."

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