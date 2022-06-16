HAKİM VE SAVCI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



Konuyla ilgili Hâkimler ve Savcılar Kurulu resmi sitesinde yer alan son duyuru şöyle;



"Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından, meslek öncesi eğitimlerini tamamlayan ve mesleğe kabullerine karar verilen Adlî Yargı hâkim ve Cumhuriyet savcılarının kura töreni 16.06.2022 tarihinde saat 11.00'da Hâkimler ve Savcılar Kurulu Konferans Salonunda (Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No:36 Yenimahalle/Ankara) gerçekleştirilecektir.

İlgililere duyurulur.