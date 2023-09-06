Hakim ve savcı yardımcısı alımı ne zaman? 1000 hakim ve savcı yardımcılığı başvuru şartları neler?
Hakim ve savcı yardımcısı alımı başvuru şartları ve tarihleri merak konusu oldu. 5 Eylül 2023 Salı günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanlığı bünyesine 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı yapılacağını açıkladı. Bu kapsamda gözler "1000 hakim ve savcı yardımcılığı alımı ne zaman, başvuru şartları neler?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya dair güncel bilgiler...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından bin hakim ve savcı alımı yapılacağını belirtti. 1000 bin hakim ve savcı alımı başvuru şartları ve sürecin detayları Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanacak olan duyurunun ardından netlik kazanacak. Peki, hakim ve savcı alımı başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
1000 HAKİM VE SAVCI YARDIMCISI ALIMI YAPILACAK!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eylülün ilk günü yapılan adli yıl açılış töreninde ülkenin adalet sistemine bugüne kadar yaptıkları katkıları hatırlattıklarını, yeni anayasa çağrısını da tekrarladıklarını belirterek, "Yeni adli yılda tüm vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştırmaya devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz yıl bitmeden yapılacak sınavla 1000 hakim ve savcı yardımcısı alarak kapasitemizi güçlendireceğiz. Başta deprem bölgesi olmak üzere ihtiyaç duyulan 9 ilimiz ve ilçelerimizde yeni adliye binalarının yapımı için ihaleye çıkıyoruz." diye konuştu.
1000 HAKİM VE SAVCI YARDIMCISI ALIMI NE ZAMAN VE ŞARTLARI NELER?
Hakim ve savcı yardımcılığı başvuru şartları ve tarihleri henüz belli olmadı. İlerleyen günlerde Adalet Bakanlığı tarafından başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla alım sürecinin başlaması bekleniyor.
HAKİM VE SAVCI YARDIMCISI NEDİR?
Hakim ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı. Buna göre, hakim ve savcı yardımcılığı süresi 3 yıl olacak. 3 yıllık hakim ve savcı yardımcılığı temel eğitim, görev ve son eğitim olmak üzere üç döneme ayrılacak. Temel eğitim döneminde hâkim ve savcı yardımcıları taleplerine ve teşkilatın ihtiyaç durumuna göre ‘hakim yardımcısı’ ve ‘savcı yardımcısı’ şeklinde görev ayrımına tabi tutulacak.
Hakim ve savcı yardımcıları görevlerinin önemli kısmını atandıkları adliyelerde, eğitici hâkim ve savcının nezaretinde ve fiilen görev yaparak tamamlayacaklar. Hakim ve savcı yardımcılarının usta-çırak ilişkisi içerisinde iyi yetişmeleri sağlanacak. Hakim ve savcı yardımcılarının iyi bir şekilde yetiştirilmesi amacıyla eğitici hakim ve savcılar görevlendirilecek ve bunlara Türkiye Adalet Akademisinde eğitim verilecek.
Eğitici hakim ve savcılar, tercihen istekliler arasından adalet komisyonları, Akademi ve HSK’nın görüşü alınarak Adalet Bakanı tarafından görevlendirilecek ve yargılamaya ilişkin görevleri devam edecek. Hakim ve savcı yardımcıları, yardımcılık süresince 4 kez, Türkiye Adalet Akademisinde yüz yüze eğitim alacak.