Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesince 2 bin 340 hakim ve savcının terfi sonuçları ilan edildi.

HSK 2. Dairesi, 2018 Aralık dönemine ait terfi çalışmalarını tamamladı.

Buna göre, adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarına ait derece terfi, itibari terfi, birinci sınıfa ayrılma, birinci sınıf olma, puan inceleme sonuçları, HSK'nin internet sitesinde yayımlandı.