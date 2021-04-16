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Hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü önce bariyere ardından başka bir araca çarptı

Ümraniye TEM otoyolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü önce bariyere ardından başka bir araca çarptı. Motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü önce bariyere ardından başka bir araca çarptı
İHA

Kaza, TEM otoyolunda saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 COKJ 537 plakalı motosikletiyle yolda seyir halinde olan 21 yaşındaki Cem İlhan isimli vatandaş bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Motosiklet, çarpmanın etkisiyle yolda ilerleyen başka bir araca da çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak trafiğin kontrollü akmasını sağlarken, sağlık ekipleri yaralı şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle TEM otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazada yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü olay yerine gelen cenaze aracıyla morga kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

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