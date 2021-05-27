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Hakimler ve Savcılar Kurulunun 11 üyesinden 8'i değişti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunca 7, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 üyenin seçilmesiyle yeni Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) belirlendi.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun 11 üyesinden 8'i değişti
AA

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 13 üyeden oluşan HSK'nin başkanı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile doğal üyesi Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz haricindeki 11 üyesinin görev süresinin 7 Haziran'da sona ermesi nedeniyle seçim süreci 7 Nisan'da başladı.

TBMM'nin seçeceği 7 üyelik için Yargıtay kontenjanından 51, Danıştay kontenjanından 10, avukat kontenjanından 43, öğretim üyesi kontenjanından 14 olmak üzere toplam 118 aday adayı başvuru yaptı.

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon, Kurul üyeliği seçimi için alt komisyon kurulmasını kararlaştırdı. Bunun üzerine kurulan alt komisyon, 3 aday adayının, HSK üyeliği seçimine katılmak için gerekli şartları taşımadığını tespit etti.

Yargıtay Üyesi Yüksel Kocaman da Karma Komisyona gönderdiği dilekçeyle HSK üyeliği aday adaylığından çekildi. Böylece, 7 HSK üyeliği için Yargıtay kontenjanından 50, Danıştay kontenjanından 10, avukat kontenjanından 42, öğretim üyesi kontenjanından 12 olmak üzere toplam 114 aday adayı seçime girdi.

Karma Komisyonda 20 Mayıs'ta yapılan seçimde, HSK üyeliği için 21 aday belirlendi.

- Hamit Kocabey yeniden seçildi

TBMM Genel Kurulunca 25 Mayıs'taki oylamayla, Yargıtay üyeleri arasından Ergün Şahin, Ömür Topaç, Sinan Esen, Danıştay üyeleri arasından Aysel Demirel, öğretim üyeleri arasından Cumhur Şahin, avukatlar arasından Bilal Temel, öğretim üyeleri ile avukatlar arasından ise mevcut üye Hamit Kocabey seçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HSK üyelikleri sona eren Halil Koç ve Mehmet Akif Ekinci ile Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı İbrahim Kolcu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Yıldırım'ı seçti. Mevcut üyeler Koç ve Ekinci, Erdoğan tarafından yeniden bu göreve getirildi.

- Yeni üyeler 4 yıllığına görev yapacak

Seçim sürecinin tamamlanmasıyla HSK'nin, TBMM ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından seçilen 11 üyesinden 3'ü mevcut üyeler arasından seçilirken, 8'i ise değişti. Yeni üyeler dört yıllığına görev yapacak.

Yeni oluşturulan HSK, 7 Haziran'da HSK Başkanı ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında ilk toplantısını yaparak göreve başlayacak. Bu toplantıda, üyelerin dairelere dağılımı yapılacak, daire başkanları ve HSK Başkanvekili seçilecek.

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