Hakimlik savcılık sınav sonuçları açıklandı! 2024 Hakimlik savcılık sınav sonuçları sorgulama
Adalet Bakanlığı Adli Yargı ve İdari Yargı sınavları 23-24 Aralık tarihlerinde uygulandı. Adli Yargı Sınavında; genel başarı puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere 2400 aday mülakata katılmaya hak kazanacak. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması ile Hakimlik savcılık sınav sonuçları açıklandı. İşte, 2024 hakimlik ve savcılık sınav sonuçları sorgulama ekranı...
Hakimlik ve savcılık sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Hatırlanacağı gibi Adli Yargı ve İdari Yargı sınavları 23-24 Aralık tarihlerinde gerçekleşmişti. Sınava katılım gösteren adaylar, hakimlik ve savcılık sınav sonuçları ile mülakat tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, "2024 hakimlik ve savcılık mülakatları ne zaman yapılacak?" İşte detaylar...
HAKİM VE SAVCILIK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
23-24 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleşen sınavların sonuçları bugün 23 Ocak 2024 tarihi saat 13:00'dan itibaren erişme açıldı. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "23-24 Aralık 2023 tarihlerinde uygulanan 2023 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2023-Adli Yargı), 2023 Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2023-Adli Yargı-Avukat) ve 2023 İdari Yargı Hâkim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı’na (2023-İdari Yargı) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Adli Yargı Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 14 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 23 Ocak 2024 tarihinde saat 13.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
HAKİM VE SAVCILIK MÜLAKATLARI NE ZAMAN?
Mülakat tarihleri henüz belli olmadı. Konuya ilişkin bir açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
Adli Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (800) iki katı fazlası olan 2400 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 2400 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 2400’e ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.
Adli Yargı-Avukat Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (100) iki katı fazlası olan 300 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 300 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 300’e ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.
İdari Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (100) iki katı fazlası olan 300 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 300 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 300’e ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır
Kontenjana giren adayların sınav sonuç bilgisinde, “Mülakata katılmaya hak kazandınız. Mülakat tarihlerini Adalet Bakanlığı’nın internet sayfasından takip ediniz.”; 70 ve üzerinde puan alan ancak, kontenjana giremeyen adaylar için “Kontenjan nedeniyle mülakata katılmaya hak kazanamadınız.”; 70 puanın altında puan alan adaylar için ise “Kazanamadınız.” ibaresi yazılacaktır.