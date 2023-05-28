Hakkari Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 28 Mayıs 2023: Hakkari Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranı Kaç?

HABERTURK.COM

Türkiye, tekrardan sandık başına gitti. 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için 2. turda oy verildi. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırması ile beraber Hakkari başta olmak üzere birçok ilden de resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Hakkari Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarında son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Hakkari seçim sonuçları ve Recep Tayyip Erdoğan oy oranı ile Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı canlı takip ekranı...

Hakkari Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 28 Mayıs 2023 Hakkari Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 77.24 seçime katılım oranı sağlanırken saat 19:25 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 97 oldu. Hakkari Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 99.193 oyla yüzde 71.77 - Recep Tayyip Erdoğan: 39.009 oyla yüzde 28.23 aldı. Hakkari 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;

Kemal Kılıçdaroğlu: 99.193 oyla yüzde 71.77

Recep Tayyip Erdoğan: 39.009 oyla yüzde 28.23

İLK TURDA ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU NE KADAR OY ALMIŞTI?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Kemal Kılıçdaroğlu: 109.148 oyla yüzde 72.32 - Recep Tayyip Erdoğan: 37.188 oyla yüzde 24.64 oy oranı elde etmişti.

