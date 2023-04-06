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Hakkari'de 508 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde toprağa gömülü 508 kilogram sentetik uyuşturucu ve 79 litre asetik anhidrit ele geçirildi

Hakkari'de 508 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçeye bağlı bir köyde yapılan aramada toprağa gömülü plastik bidonlarda 126 kilogramı sıvı halde 508 kilogram sentetik uyuşturucu ile 79 litre asetik anhidrit ele geçirildi.

Bir şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kökünü kurutana kadar mücadeleye devam. Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yüksekova'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 508 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Hakkari Emniyetimize ve kahraman polislerimize tebrikler." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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