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HaberlerGündem3. SayfaSEFERBERLİK! Son dakika: Hakkari'de 7 aylık Abdurrahim bebek için 4 saatlik mücadele
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Hakkari'de 7 aylık Abdurrahim bebek 4 saat çalışma sonucu hastaneye kaldırıldı

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesine bağlı Köycük mezrasında ikamet eden ve ateşi yükselen 7 aylık Abdurrahim Kırmızıtaş isimli bebek, ekiplerin 4 saatlik mücadele sonucu hastaneye yetiştirildi.

SEFERBERLİK! Son dakika: Hakkari'de 7 aylık Abdurrahim bebek için 4 saatlik mücadele
Hastane için karlar arasında 4 saat!
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İHA

Yüksekova ilçesinde günlerdir yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçede köy ve yüksek kesim yolları tamamen kapandı. Yolların kapanması sonucu, Yüksekova ilçesine 14 kilometre uzaklıkta bulunan Değerli köyüne bağlı Köycük mezrasında yaşayan Kırmızıtaş ailesin 7 aylık bebeğinde yüksek ateş çıkmasıyla ekipleri teyakkuza geçirdi.

İhbar sonrası İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri ve 112 sağlık ekipleri, 7 aylık Kırmızıtaş bebek için seferber oldular.

İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekiplerin 7 aylık Kırmızıtaş bebeğe ulaşmak için yoğun tipiye rağmen yolu açarak 112 sağlık çalışanların mezraya ulaşmasını sağladı.

Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından 7 aylık bebeği, ana yola yaklaşık 1 kilometre uzakta bulunan evden kucaklarda taşıyarak ambulansa getirdiler. Kırmızıtaş bebek, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu Yüksekova Devlet Hastanesini kaldırıldı.

Anne Zehra Kırmızıtaş, ’’Yüksek ateşi vardı havale geçirecek diye çok korktuk. Allah ekiplerden çok razı olsun. Haber verilmesiyle tipiye rağmen köyümüze gelerek çocuğuma ulaştılar. Şimdi ilk müdahalesini yaptılar. Şimdi bebeğimi hastaneye götürüyorum’’ dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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