Hakkari'de bal kabaklarında kilolarca uyuşturucu ele geçirildi: 5 gözaltı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir minibüste, 7 bal kabağının içinde 14 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüksekova'dan Van ve Şırnak istikametine yolcu taşıyan minibüslere yönelik uygulama yaptı.

AA'nın haberine göre; bu kapsamda, bir minibüste arama yapan ekipler, bir çuvalda bulunan 7 bal kabağının içinde 14 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.