Donan gölde buz pateni yaptılar 0:00 / 0:00

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İl merkezine 25 kilometre uzaklıktaki 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası'nda hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesiyle bölgedeki Seyithan Gölü dondu.

Doğa fotoğrafçısı Emin Noyan ile buz pateni antrenörleri Erdem Gür ve Çilek Tekin Gür, donan göl yüzeyinde dans ederek buz pateni yapmanın keyfini yaşadı.

Noyan, hava koşullarından dolayı zorlandıklarını belirterek "Kardan kapanan yolda araçla bir yere kadar gidebildik. Aracı bırakıp yaklaşık 3 saat tırmanarak 3 bin 500 rakımda bulunan Seyithan Gölü'ne ulaştık. Hava çok soğuk ve çok rüzgarlıydı. O yüzden rüzgar bizi biraz engelledi ama her şeye rağmen çok eğlenceliydi." ifadesini kullandı.

Fotoğraflar, DHA tarafından servis edilmiştir.