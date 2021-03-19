İçişleri Bakanlığı, Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, Yüksekova ilçesinde bir ikamette yapılan aramalarda toprağa gömülü vaziyette; 9 kilo 200 gram A-4 plastik patlayıcı, 426 litre asetik anhidrit (Eroin hammaddesi),2 adet çelik yelek, 2 adet uyuşturucu madde pres makinesi, 1 adet hassas terazi, Uyuşturucu madde çoğaltımı ile ilgili bilgilerin yazılı olduğu not defteri ele geçirilirken, 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

BİR ŞÜPHELİ ŞAHIS HAKKINDA TAHKİKAT BAŞLATILDI

Ayrıca Yüksekova’da bir kamyonda yapılan aramalarda 204 kilo 200 gram eroin maddesi yakalanırken gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.



