Hakkari'de gümrük kaçağı 28 kilogram külçe altın ele geçirildi Hakkari'de polis tarafından durdurulan bir otomobilde 28 kilogram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hakkari- Van karayolu üzerindeki kontrol noktasında, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Ekiplerin otomobilde yaptığı aramada her biri 1 kilogram olan 28 gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i savcılık, diğer şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.