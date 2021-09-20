Hakkari'de iki aile arasındaki husumet barışla sonlandı

AA

Beldede bir yıl önce yolcu taşımacılığı nedeniyle çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği kavga nedeniyle Büyüksu ve Eraslan aileleri arasında husumet başladı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ve bazı kanaat önderleri, yaptıkları görüşmelerle ailelerin arasındaki husumetin son bulmasını sağladı.

Taraflar, bir evin bahçesinde düzenlenen barış yemeğinde bir araya geldi. İlçe Müftüsü Erol Kılıç'ın okuduğu duanın ardından konuşan Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Resul Özdemir, huzurun önemine vurgu yaptı.

Nerede olursa olsun herkesin huzursuzluktan rahatsız olduğunu belirten Özdemir, "Tek isteğim, bu barışın kalıcı olması ve tekrar alevlenmemesi. Kaza neticesinde yaşanan bir olay, kasıt yok neticesinde. Burada insanlara örnek olmak amacıyla toplanmışsınız. Başta Esendere Belde Belediyesi başkanına, aramızda bulunan kanaat önderlerimize, gazetecilerimize teşekkür ediyorum ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

Başkan Büyüksu da beldede iki aile arasında yaşanan husumetten duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Bu husumetin son bulması için bir araya geldiklerini ifade eden Büyüksu, şunları kaydetti:

"Beldemizde artık kan ve gözyaşı istemiyoruz, gözü yaşlı anneler ve gözü yaşlı babalar istemiyoruz, yetim çocuklar istemiyoruz, cezaevlerinde çürüyen gençler istemiyoruz. Bu beldenin birliğe beraberliğe ihtiyacı vardır. Ben umut ediyorum ki bu barış, beldemizde, bölgemizin genelinde devam eden kan davalarının barışla sonuçlanmasına da vesile olacaktır. Bu barışın sağlanmasında devlet büyüklerimize, Hakkari Valimize, kanaat önderlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek de bölge halkı olarak bütün konularda birbirlerinden etkilendiklerini belirterek, "Bir ailenin huzursuzluğu, bütün Esendere'nin huzursuzluğudur. Bu huzursuzluklar bize nasıl yansıyorsa bunu çözmenin de erdemliliği içerisinde olmalıyız. Bu barışlar özlem duyduğumuz barışlar." ifadelerini kullandı.

Barış yemeğine 7. Alay Hudut Komutanı Piyade Albay Erdoğan Dur, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan, İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.