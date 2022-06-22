Hakkari'de iki grubun kavgasında 1 çocuk öldü 0:00 / 0:00

DHA

Hakkari'de iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan Agit Akar (17), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezinde bulunan Kent Park'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle taraflar bıçak ve sopalarla birbirlerine saldırdı.

Olay sırasında aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Agit Akar, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.