Hakkari'de korkutan deprem! 2 Şubat 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Son dakika depremler haberleri, Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile güncelleniyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre 2 Şubat Cuma günü gecenin ilk saatlerinde Hakkari Oğul'da deprem meydana geldi. İşte 2 Şubat 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
Kandilli ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 2 Şubat Cuma günü Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Hakkari'de deprem oldu. İşte 2 Şubat 2024 son dakika deprem haberleri...
HAKKARİ'DE DEPREM!
Kandilli Rasathanesi, saat 02:21 sıralarında Hakkari Oğul'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini paylaştı.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.
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